تحقيقات ألمانية: نازيون وراء تهديد بتفجير مسجدي ميونيخ

أعلن الادعاء العام الألماني، الخميس، أن جماعة "الدم والشرف" الممثلة للنازيين الجدد تقف وراء التهديد بتفجير مسجدين صغيرين بمدينة ميونيخ في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري.

ففي 11 يوليو/تموز الماضي، أخلت شرطة ميونيخ مسجدين بالمدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، بعد تلقي المسجدين رسائل تهديد إلكترونية تحمل توقيع "كومبات 18"، وهي الجناح المسلح لجماعة الدم والشرف.

وكانت الرسائل تهدد بتفجير المسجدين بالقنابل، لكن الشرطة لم تعثر على أي شيء بعد أن فحصتهما.

واليوم (الخميس)، قال الادعاء الألماني، في بيان نشرته صحيفة ذود دويتشه تسايتونغ الخاصة: "نملك أدلة على وجود دوافع يمينية متطرفة وراء التهديد بتفجير مسجدين في ميونيخ في الحادي عشر من الشهر الجاري".

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وتابع: "الرسائل التي وصلت للمسجدين وتحركت الشرطة بناء عليها تحمل توقيع الجناح العسكري لجماعة الدم والشرف".

ومضى قائلا: "الشرطة تتخذ حاليا إجراءات أمن احترازية لحماية مسجدي ميونيخ، كما نجري حاليا تحقيقا دقيقا للوقوف على مدى وجود صلة بين التهديدات التي وصلت المسجدين، وتهديدات مماثلة وصلت إلى مساجد في كولونيا ودويسبورج ومانهايم وماينز، خلال يوليو/تموز أيضا".





وتلقت مساجد في كولونيا وميونيخ ودويسبورج ومانهايم وماينز تهديدات بزرع قنابل خلال الفترة بين ١٠ و٢٢ يوليو/تموز، أخلت الشرطة على أثرها المساجد وفحصتها دون أن تعثر على قنابل.

وجماعة الدم والشرف هي جماعة للنازيين الجدد تأسست في عام ١٩٨٧، ومحظورة في ألمانيا.