تونس تحدد 15 سبتمبر موعدا لانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بدل 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون إن تغيير موعد الانتخابات بهدف الالتزام بتطبيق ما جاء في الدستور، واحترام الآجال التي يحددها لسد الشغور المؤقت في السلطة.

وأدى رئيس البرلمان محمد الناصر، اليوم الخميس، بحسب الفصل 84 من الدستور اليمين الدستورية، رئيسا مؤقتا لتونس لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما، وفق ما يقتضيه الدستور، ليدخل التاريخ المعاصر للبلاد واحد من الشخصيات التي قادتها في أصعب مراحلها، وأكثرها تعقيدا وضبابية.

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وفي وقت سابق، قررت الحكومة التونسية إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات، حتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.