الإمارات تعزي تونس في وفاة الرئيس السبسي

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، برقية تعزية إلى محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وفي رسالته لرئيس الجمهورية التونسية "المؤقت"، سأل رئيس الإمارات المولى تعالى أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس محمد الناصر.

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وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".





الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.

وأدى محمد الناصر اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس؛ حيث إنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وقررت الحكومة التونسية إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة السبسي.