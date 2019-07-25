واشنطن وكابول تعتزمان تسريع جهود إنهاء الحرب بأفغانستان

توافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس الأفغاني أشرف غني، على "تسريع الجهود" للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب في أفغانستان.

وبحسب بيان مشترك صدر الخميس، تشاور الجانبان هاتفيا، أمس الأربعاء، بعد جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه يستطيع "أن يربح الحرب" بسهولة، لكنه لا يريد "قتل 10 ملايين شخص"، وكان نظيره الأفغاني طالب واشنطن بـ"توضيحات".

وأورد البيان، الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، أن بومبيو "أكد للرئيس الأفغاني أن استراتيجية ترامب لم تتغير"، خصوصا بالنسبة إلى "الالتزام الأمريكي بانسحاب مشروط" للقوات الأمريكية من أفغانستان.

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وأضاف البيان أنهما "توافقا على أن الوقت حان لتسريع الجهود للتوصل إلى إنهاء الحرب في أفغانستان عبر المفاوضات".

ويعود الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد هذا الأسبوع إلى كابول، حيث أوفدت واشنطن رئيس أركانها الجنرال جوزيف دانفورد، "لبحث المراحل المقبلة على طريق السلام بالتفصيل"، بحسب بيان الخارجية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان قال إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام، غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي إشارة إلى أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات كانت "إيجابية"، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

واتجهت إدارة ترامب إلى سحب القوات الأمريكية بعد سنوات من نشرها في الخارج، وقال مسؤول أمريكي الشهر الماضي إن ترامب يعتزم سحب أكثر من 5 آلاف جندي من بين 14 ألفا ينشرهم في أفغانستان.