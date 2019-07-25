اعتقال رئيس أركان الجيش السوداني الأسبق على خلفية محاولة الانقلاب

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العين الإخباريةالخميس 2019/7/25 09:48 م بتوقيت أبوظبي
عماد الدين عدوي
اعتقلت السلطات السودانية، الخميس، رئيس الأركان الأسبق عماد الدين عدوي على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها ضباط ينتمون للنظام البائد.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية": إن رئيس الأركان الأسبق ضالع في محاولة الانقلاب التي أحبطتها القوات المسلحة السودانية.
ويعتبر عدوي من أبرز ضباط الحركة الإسلامية السياسية داخل الجيش السوداني، وتدرج في سلم المؤسسة العسكرية إلى أن تولى رئاسة الأركان في عهد البشير، وأقيل العام الماضي.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أمس الأربعاء، عن إحباط رابع محاولة انقلابية منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، شارك فيها رئيس أركان الجيش هاشم عبدالمطلب وضباط يتبعون التنظيم الإخواني.
واعتقلت سلطات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قيادات إخوانية بارزة على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وشملت الاعتقالات رئيس اتحاد الصحفيين التابع للنظام البائد الصادق الرزيقي، وهو ضابط بالمخابرات السودانية أيضا، والذي أفرج عنه، اليوم الخميس.
وإلى جانب رئيس الأركان هاشم عبدالمطلب، جرى اعتقال قائد المدرعات ونائبه، ونائب الرئيس المخلوع بكري حسن صالح.
كما تم اعتقال مدير مليشيا الأمن الشعبي التابعة للحركة الإسلامية، سابقا كمال عبداللطيف، ومدير التصنيع الحربي محمد الحسن عبدالله، وشقيقه الإخواني أسامة عبدالله.
واعتقل أيضا الأمين العام للحركة الإسلامية السياسية الزبير أحمد الحسن، وتجري ملاحقة مدير مليشيا الأمن الشعبي ووزير خارجية البشير سابقا علي كرتي.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، تم اعتقال القيادي الإخواني أسامة توفيق من منزله بالخرطوم، على خلفية المحاولة الانقلابية.
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