فلسطين تقرر وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بعد انتهاكات الاحتلال الأخيرة، وتحديداً هدم عشرات المنازل في القدس.

وقال عباس، إثر اجتماع استمر أكثر من ساعتين للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله: إن "القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".

وأشار إلى تشكيل لجنة من القيادة الفلسطينية ستبدأ العمل بدءاً من الغد لوضع القرار موضع التنفيذ.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".

وأضاف: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وخصوصا في القدس".

Advertisements

وقال عباس: إن "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال".

وذكر: "لن نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليستا للبيع والمقايضة، وليستا صفقة عقارية في شركة عقارات".

وبشأن المصالحة الفلسطينية، أكد أن الأوان قد حان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه الشقيقة مصر، مشدداً على عدم العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "يدي ممدودة للمصالحة وآن الأوان أن نكون أكثر جدية".

واستنكرت الإمارات، الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال تلك المباني السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر.

وكان الرئيس الفلسطيني دعا إلى لقاء القيادة الفلسطينية بعد هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس.



دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي هذه المباني.