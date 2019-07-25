انت الان تتابع الخارجية الأمريكية: بومبيو وغني يتفقان على "تسريع جهود" إنهاء الحرب الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن وزير الخارجية مايك بومبيو والرئيس الأفغاني أشرف غني اتفقا على أن الوقت قد حان ”لتسريع جهود“ إنهاء الحرب في أفغانستان.
وذكرت الوزارة أن بومبيو وغني تحدثا هاتفيا يوم الأربعاء. وقالت إن بومبيو أكد لغني أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بخفض عدد القوات بناء على الظروف.
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