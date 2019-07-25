ترمب يستخدم الفيتو ضد 3 قرارات للكونجرس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ واشنطن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم حق النقض «الفيتو» ضد ثلاثة قرارات للكونجرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبيرج في ساعة مبكرة من صباح أمس.

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وقال ترمب في رسالة إلى مشرعين أمريكيين نشرها البيت الأبيض «هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا».

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترمب الفيتو منذ بداية رئاسته، حيث استخدمه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.

وفي أبريل الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعمه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونجرس بغرفتيه يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.