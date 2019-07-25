السبسي .. أزاح الإخوان وبنى تونس الحديثة وودع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس
أعلنت تونس الحداد الوطني 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي أمس. وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية موقتا وفق الدستور.
وتوفي السبسي البالغ من العمر 92 عاما في المستشفى العسكري صباح أمس، إثر نقله إلى المستشفى بسبب متاعب صحية، وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلغاء كل العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات، وذلك حتى إشعار آخر. وبحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة موقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما، ويتوقع تقديم الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
ونعت دول العالم الرئيس قايد السبسي، وأشادت بالدور الكبير الذي قام به بعد الثورة في سبيل إنجاح المسار الانتقالي والحفاظ على وحدة الدولة والشعب.
السبسي.. رحلة نضال
- ولد بضاحية سيدي بوسعيد الراقية بالعاصمة عام 1926.
- خريج كلية الحقوق في باريس عام 1950.
- كان شاهدا على بدايات تأسيس الدولة التونسية الحديثة إبان الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.
- عمل محاميا وسياسيا حينما كان عضوا بالحزب الحر الدستوري الجديد الذي ناضل ضد الاستعمار.
- تقلد مناصب عدة في حكومات متعاقبة منذ ذلك الحين.
- شغل طيلة فترة حكم بورقيبة حقائب وزارية مهمة، بينها الدفاع والداخلية والخارجية.
- تولى رئاسة البرلمان بين عامي 1990 و1991.
- توارى عن العمل السياسي، وعاد للواجهة بتوليه رئاسة الحكومة الموقتة إثر الإطاحة بحكم بن علي عام 2011.
- نجح في إزاحة الإخوان من السلطة عام 2014 وتولى رئاسة الجمهورية.
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