ألمانيا لا تستبعد القيام بمهمة في مضيق هرمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جلتوف

لم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجرت كرامب كارنباور من حيث المبدأ مشاركة عسكرية في مهمة حماية أوروبية للسفن التجارية في مضيق هرمز.

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ولكنها أكدت أمس لدى زيارة لها لقيادة العمليات الخاصة بالجيش في منطقة جلتوف بالقرب من مدينة بوتسدام شرق ألمانيا أنه حتى الآن ليس هناك أي طلب للمشاركة ولا صورة ملموسة بشأن تشكيل مثل هذه العملية.

وقالت كرامب كارنباور التي ترأس أيضا حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي «أي طلب نحصل عليه يجب الرد عليه - إذا جاز التعبير - انطلاقا من الوضع الملموس وبالنظر إلى جميع النقاط».

وأضافت «لا يمكننا التحدث بشأن ذلك إلا عندما نعلم ما هو مخطط له بالتحديد».