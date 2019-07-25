المالكي: أكاذيب الحوثيين تعكس يأسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأنباء التي رددتها وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بـ «الكاذبة»، وأكدت أنها أسقطت طائرة مسيرة بدون طيار استهدفت الأراضي السعودية.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، تمكن القوات فجر أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف المالكي «بأنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات».

وأوضح أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.