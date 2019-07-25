السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن استعرض نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي صالح أمس الأوضاع الميدانية وسير المعارك التي يخوضها الجيش اليمني بمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأشاد خلال لقائه بعدد من قادة المناطق العسكرية وقيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة وقوات التحالف في محافظة مأرب بما ينجزه الجيش بدعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من انتصارات كبيرة في سبيل استكمال التحرير واستعادة الشرعية. ولفت محسن إلى المسؤولية الملقاة على عاتق القادة في هذا الظرف الذي يعيشه اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر.



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كانت هذه تفاصيل خبر علي صالح للعسكريين: انتصاراتكم أعادت الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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