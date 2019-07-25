707 انتهاكات بين المدنيين في تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 707 حالات انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م.
وقال المركز في تقريره النصف سنوي عن الوضع الإنساني في المحافظة، أن حالات القتل التي تمكن من رصدها عبر فريقه الميداني بلغت 197 مدنيا بينهم 52 طفلا و14 امرأة.
ووفقا للتقرير كانت ميليشيات الحوثي الأكثر دموية من حيث استحواذها على أعلى نسبة في ضحايا القتل خصوصا المباشر والمتعمد، حيث بلغ عدد ضحاياها نحو 86 مدنيا بينهم 31 طفلا و11 امرأة.
وحسب التقرير سقط 20 مدنيا بالقنص المباشر من قبل قناصين يتبعون ميليشيات الحوثي، وسقط نحو 16 مدنيا جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة، كما قتلت ميليشيات الحوثي 7 مدنيين بالرصاص المباشر، وأعدمت مدنيين اثنين وعذبت آخر حتى الموت.
وتسبب مجهولون بمقتل نحو 42 مدنيا، قتل نحو 27 مدنيا منهم جراء العبوات الناسفة التي يتم زرعها بين الحين والآخر في عدد من المناطق والأحياء المحررة من سيطرة ميليشيات الحوثي داخل المدينة، وقتل 14 مدنيا آخرون بالرصاص المباشر، كما قتل مدني آخر طعنا.
ووثق مركز المعلومات 305 مدنيين خلال فترة التقرير بينهم 66 طفلا و33 امرأة، كانت ميليشيات الحوثي مسؤولة عن إصابة 178 مدنيا وهي الأعلى أيضا نسبة للأطراف الأخرى، حيث حصدت القذائف المختلفة العدد الأكبر من المصابين والذين وصلوا إلى نحو 110 مدنيين.
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