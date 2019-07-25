كيف تُهرب إيران الطائرات المسيرة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت طهران مجموعة من الطائرات بدون طيار أسمت إحداها «شيطان البحر» في تجسد حقيقي لواقع البلد الداعم للإرهاب، والمسبب الأول للتوتر والقلق في منطقة الشرق الأوسط.

لم يتوقف الأمر على إطلاق هذه الطائرات التي زادت من حجم التوتر في المنطقة، بل نجحت إيران لسنوات طويلة في تهريب أجزاء الطائرات بدون طيار على الرغم من العقوبات الدولية، والآن انتقلت جهود التهريب إلى أسواق مكافحة الطائرات بدون طيار، وذلك بحسب ما ورد بمجلة ناشونال إنترست الأمريكية.

السؤال الذي طرحته مجموعة من الصحف الأمريكية الشهيرة: كيف تستطيع طهران تهريب الطائرة المسيرة «بدون طيار»؟ ولماذا ركزت بشكل كبير على صناعتها وتعزيز قدرتها في الفترة الأخيرة؟

سوابق عدة

أسقطت إيران طائرة من نوع RQ-4A Global Hawk بدون طيار الأسبوع الماضي. ومنذ سنوات عدة في 2011 أثبتت قدراتها المتطورة عند اعتراض الطائرات بدون طيار عندما استولت على طائرة RQ-170 Sentinel بدون طيار، وزعمت إيران أنها تستخدم نظام صواريخ أرض جو 3. قبل ذلك، من المفترض أن إيران شوشت روابط الاتصالات لطائرة RQ-170 Sentinel بدون طيار، التي تسيطر على الطائرة بدون طيار داخل الأراضي الإيرانية، ثم عكست هندستها لاحقا لإنتاج طائرات Shahed-171 وSaeqah.

لذلك، بالإضافة إلى قدرات الطائرات بدون طيار، تمتلك إيران بعض قدرات الطائرات بدون طيار، وهي القدرة على اكتشاف الطائرات غير المأهولة وتحديدها وتعقبها أو التحكم فيها، ولهذا أكدت المجلة أنه يجب أن تركز الجهود الآن على منع إيران من تعزيز هذه القدرات من خلال مواجهة محاولاتها للحصول على تكنولوجيا غربية مضادة للطائرات بدون طيار.

نجاح في التهريب

لسنوات نجحت إيران في تهريب أجزاء الطائرات بدون طيار على الرغم من العقوبات الدولية، والآن انتقلت جهود التهريب إلى أسواق مكافحة الطائرات بدون طيار.

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ومن المتوقع أن تصل هذه الأسواق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، إلى 2.93 مليار دولار بحلول عام 2025. وتتطلع الدول المجاورة لإيران إلى الحصول على قدرات مضادة للطائرات بدون طيار.

القبض على مهربين

منذ فترة طويلة ظهرت حالات مراقبة الصادرات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، حيث تم القبض على عملاء إيرانيين يهربون أجزاء الطائرات بدون طيار. تتعلق الحالة الأخيرة بموظف في منظمة صناعة الطيران الإيرانية مسؤول عن إدارة برنامج الصواريخ الإيراني جلال روح الله نجاد متهم من قبل الولايات المتحدة بمحاولة تصدير أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار إلى ريان رشاد أصفار، وهو كيان يقال إنه ينتج مكونات تقنية لبرنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن قبله اتهم كل من إيمان ودافود من ألمانيا، بانتهاك قانون التجارة الخارجية الألماني لاستخدامهما وسائل خادعة للحصول على 61 محركا مناسبا للاستخدام في طائرة Abadil الإيرانية.

تكنولوجيا صينية

وأشار التقرير إلى أن هناك خطر حصول إيران على تكنولوجيا مضادة للطائرات بدون طيار من خلال الصين التي يقال إنها تتبع سياسة «عدم طرح أسئلة» فيما يتعلق بتصدير الطائرات بدون طيار إلى الشرق الأوسط. ففي فبراير 2018 ذكر مركز دراسة الطائرات بدون طيار في كلية بارد أن الصين لديها 8 منتجات مضادة للطائرات بدون طيار في السوق، والخطر يتمثل في أن وكلاء المشتريات في الصين الذين لديهم نوايا مربحة وبيئة تنظيمية متساهلة يسعون لبيع هذه السلع الاستراتيجية إلى إيران، ومثال ذلك قضية إميلي ليو التي سعت إلى شراء مكونات الكترونية من الولايات المتحدة نيابة عن شركة شيراز الالكترونية للصناعات الإيرانية، المسؤولة عن إنتاج أجهزة الرادار وأنظمة الطيران وأنظمة التحكم - جميع المكونات ذات الصلة لإنتاج الطائرات بدون طيار وأجهزة مضادة للطائرات دون طيار.

مكافحة الطائرات

نظرا لطبيعة تكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار كتقنية متطورة، هناك حاجة لشركات وشركاء الولايات المتحدة للسيطرة عليها بشكل صارم. حتى الآن ركزت اقتراحات المقترحات التشريعية بشأن تكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار على وضع السلطة في أيدي وكالات الأمن القومي وإنفاذ القانون للاستفادة من قدرات مكافحة الطائرات بدون طيار.

ومع ذلك سوف تحتاج التشريعات إلى تغطية الصادرات إلى الدول الأجنبية، والتي تشمل تصنيف الصادرات المضادة للطائرات بدون طيار على أنها مبيعات عسكرية أجنبية، حيث تعمل الحكومة الأمريكية كحل بديل للمورد والعميل، بدلا من البيع التجاري المباشر الذي بموجبه شركة ويمكن لدولة أخرى التفاوض مباشرة.

وفي ضوء انتشار هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم هناك حاجة إلى تشريع صارم تتبعه عمليات اعتقال ومحاكمة أي شخص يحاول تصدير هذه المواد دون ترخيص. خلاف ذلك من المرجح أن تستخدم إيران ووكلاؤها الإقليميون تكنولوجيا الغرب المضاد للطائرات لأغراض الاعتراض في المستقبل غير البعيد.