السيسي يتسلم رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا تتضمن تعزيز الاستثمار

نقل الوزير الخارجية الإثيوبي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، معبرًا فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرسالة تضمنت أيضًا التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الافريقية والمنطقة بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد بالاهتمام والعزم على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان وذلك لتنفيذ ما تضمنه اعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة من اجل التوصل الي اتفاق بين الثلاث دول بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد وعلي نحو يراعي بشكل متساوي مصالح الدول الثلاث.

من جانبه؛ نقل الرئيس السيسي خلال اللقاء تحياته إلى أخيه رئيس وزراء إثيوبيا، معربًا عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، وبالنسبة لملف سد النهضة شدد سيادته علي اهمية التوصل الي إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ وعلى أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الاثيوبي، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال المقبلة.