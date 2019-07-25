وكان جونسون قد حظي باجتماعه الأول مع الملكة إليزابيث الأربعاء، في قصر باكنغهام، ونال الثقة بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء.
ومن المفترض أن تبقى مثل هذه الاجتماعات بين الملكة ورئيس الوزراء سرية، وحتى إذا تم تسريب بعض مجرياتها، فإن ذلك يستغرق فترة من الوقت، لكن جونسون لم ينتظر كثيرا حتى يفصح عن بعض مجريات الاجتماع، الذي استمر 25 دقيقة.
وبينما كان رئيس الوزراء في جولة للتعرف على مكتبه الجديد، ذكرت تقارير أنه أخبر طاقمه أن الملكة قالت له: "لا أعلم لم قد يرغب أي شخص في الحصول على هذه الوظيفة"، في إشارة إلى منصب رئاسة الوزراء.
وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن أحد مساعدي جونسون ذكّره على الفور بالقواعد التي تمنعه من ذكر أي تفاصيل خاصة باجتماعه بالملكة.
من جانبه، رفض قصر باكنغهام التعليق على خرق البروتوكول الذي ارتكبه جونسون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقائه الأول بالملكة.. جونسون يخرق البروتوكول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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