محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم لقى طفل مصرعه، اليوم الخميس، عقب قيام سيارة بدهسه أمام المارة في شارع البحر بمدينة الزرقا بدمياط. وانتقلت سيارة إسعاف ورجال المباحث إلى مكان الواقعة لنقل الطفل أحمد ربيع رخا، 5 أعوام، إلى مشرحة المستشفى المركزي. وقال شهود عيان إن سيارة مبيعات "ألبان" دهست الطفل وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة، وألقى رجال المباحث القبض على الجاني، وتحرر محضر بالواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طفل دهسته سيارة في الزرقا بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.