محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، أن بلاده قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وترأس أبو مازن مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.
ويناقش الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية.
واستهل الرئيس الاجتماع بالوقوف وأعضاء القيادة دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على روح رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي، معزيا شعب تونس والأمتين العربية والإسلامية برحيله.
وأعلن سيادته أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.