الرئيس اليمني يعزي الشعب التونسي في وفاة رئيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):
أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب التونسي في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن ذلك جاء - في برقية تعزية - بعثها إلى كل من الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر والوزير الأول التونسي وإلى أفراد أسرة الرئيس الراحل، مشيرا إلى حنكة وحكمة الرئيس الراحل ومعه كل الخيرين من قيادات وأبناء الشعب التونسي الشقيق خلال الفترة الماضية في تجاوز الظروف والتحديات والخروج بالبلاد الى رحاب الأمن والاستقرار المنشود، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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