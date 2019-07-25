سلطان عمان يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط - (أ ش أ): بعث السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد الناصر رئيس تونس المؤقت في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية "اونا"، اليوم الخميس، أن السلطان قابوس أعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور الناصر وللشعب التونسي وأسرة الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.

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