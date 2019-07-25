أمير الكويت ناعيًا السبسي: الأمة العربية فقدت زعيمًا وطنيًا

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى أخيه الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، بوفاة المغفور له الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي. وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص التعازي وصادق المواساة له وللشعب التونسي ولأسرة الفقيد الكريمة، مؤكدًا أن الأمة العربية فقدت برحيله زعيمًا وطنيًا ساهم في خدمة قضاياها العادلة والدفاع عنه، مستذكرًا في الوقت نفسه مسيرة الراحل الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة وطنه، وإسهاماته الجليلة المشهود لها للحفاظ على وحدة الشعب التونسي وعلى أمنه واستقراره وتوجيه طاقاته نحو التنمية والبناء.

وأشاد أمير الكويت بدور الفقيد المقدر في تقوية أواصر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون المشترك بينهما، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس التونسي.

العربية فقدت برحيله زعيمًا وطنيًا ساهم في خدمة قضاياها العادلة والدفاع عنه، مستذكرًا في الوقت نفسه مسيرة الراحل الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة وطنه، وإسهاماته الجليلة المشهود لها للحفاظ على وحدة الشعب التونسي وعلى أمنه واستقراره وتوجيه طاقاته نحو التنمية والبناء.وأشاد أمير الكويت بدور الفقيد المقدر في تقوية أواصر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون المشترك بينهما، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس التونسي.

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