ميليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة غرب اليمن

قالت مصادر يمنية إن ميليشيا الحوثي شنت قصفاً مكثفاً بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية وتجمعات مدنية في محافظة الحديدة غرب البلاد.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس عن تلك المصار - التي لم تسمها - القول إن الميليشياتالحوثية قصفت بالأسلحة المتوسطة والقناصة، وقذائف المدفعية أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.
السكان وخصوصاً النساء والأطفال.
وأشارت إلى أن القصف الحوثي استهدف منازل عدة؛ ما تسبب بحالة من الخوف والذعر في أوساط
وفي السياق، تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم واسع للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة، وصفته بأنه "الأعنف منذ الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار".
وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية حاولت اختراق دفاعات المقاومة في خطوط التماس بشارع الخمسين تحت غطاء ناري مكثف، لكن دون جدوى.
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