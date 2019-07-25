مقتل 3 مُسلحين وإصابة 3 آخرين من طالبان في غارات جوية لقوات الأمن الأفغانية

أطلقت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من إقليم غزني شرقي البلاد، مما أسفر عن تدمير مدرعة من طراز هامفي، إلى جانب مقتل 5 مُسلحين على الأقل من حركة طالبان المُسلحة.
وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، وأوردته وكالة أنباء
من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.
ويُعتبر إقليم غزني من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تشن العديد من الهجمات التي تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.
كما تُطلق قوات التحالف الأمريكي العديد من الغارات الجوية لقمع العناصر المُسلحة المنتشرة في مناطق متفرقة من أفغانستان.
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