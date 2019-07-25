الداخلية النمساوية تعد قوائم الانتخابات البرلمانية

أكدت وزارة الداخلية النمساوية أنها بصدد الانتهاء من إعداد القوائم الانتخابية للمواطنين استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ٢٩ سبتمبر المقبل.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس :"إن المواطنين المقيمين بالخارج يجب تسجيل أسمائهم في قوائم

الانتخاب حتى ٨ أغسطس المقبل".وأضاف البيان أنه لا يحتاج للتسجيل مرة أخرى كل من سجل في الانتخابات الرئاسية الماضية أو في انتخابات المجلس الوطني لعام 2017 حيث تستمر صلاحية التسجيل ١٠ سنوات ولجميع الانتخابات الفيدرالية باستثناء الانتخابات الأوروبية.وأشار البيان إلى أنه يجب تقديم الطلب فقط للنمساويين الذين انتقلوا مؤخرًا إلى الخارج أو لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في انتخابات المجلس الوطني لأول مرة وأيضًا لأولئك الذين انتهت لهم فترة العشر سنوات.