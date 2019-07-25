الأوروبي: خروج بريطانيا بشكل منظم يحقق مصلحة الجميع

أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد تحقيقا لمصلحة الجميع.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي مينا أندريفا، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل بشكل منظم، هو ما يتوقعه الاتحاد من البريطانيين وينطلق في عمله من هذه الفرضية.

وأشارت أندريفا في تصريحات اليوم الخميس، إلى أن المسؤولين الأوروبيين

تابعوا باهتمام كلمة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، موضحة أن بروكسل لن تعلق على ما جاء فيها.وكان جونسون قد أكد في أول اجتماع وزاري له في وقت سابق اليوم أن بريطانيا ستكمل الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل سواء بعد الاتفاق مع دول التكتل أو بدون ذلك، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لخروج بدون اتفاق.وفيما يرى جونسون أن التهديد بخروج بدون اتفاق قد يضغط على الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا وفرنسا لقبول اتفاق آخر بشأن صيغة الخروج من الاتحاد، يصر الأوروبيون على عدم إعادة التفاوض حول الاتفاق الموقع في نوفمبر 2018 بين زعماء الدول الـ27 ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.وقالت أندريفا إن الموقف الأوروبي لا يزال ثابتا ولم يتغير، وأن هناك العديد من الأسباب التي تدفع للتفكير بأن الانسحاب المنظم يصب في مصلحة الجميع".