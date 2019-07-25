كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدعو إلى تفادي التصعيد بعد احتجاز سفينة روسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "ندعو من جديد إلى الامتناع عن أي خطوات متسارعة والخطاب الخطير، وكذلك إلى الالتزام التام بالقانون الدولي والعمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي حصرا".

وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة لا تمتلك معلومات من مصادر مستقلة حول ملابسات الحادث.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد احتجز سفينة روسية في ميناء إسماعيل على البحر الأسود، قال إنها كانت تعرقل مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي، حين احتجزت روسيا 3 سفن أوكرانية مع طواقمها لانتهاكها الحدود الروسية.

وقد تم إطلاق سراح طاقم السفينة المتكون من 10 مواطنين روس، وهم في طريقهم إلى روسيا.