كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف علاقة خفية بين تميم والرئيس الفرنسي السابق ساركوزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضحت العديد من التقارير، الدور الحقيقي للرئيس السابق داخل النادي المملوك لقطر باريس سان جيرمان، في ظل قرارته الحاسمة بالداخل، إذ يتفوق دوره على القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن سبورتس القطرية ومالك النادي.

وبالرغم من عدم حصول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منصب رسمي في النادي، إلا أنه يتدخل كثيرًا في قراراته من وراء الكواليس، ما يؤكد دوره في تسهيل المفاوضات بين كولوني كابيتيل وشركة قطر للاستثمارات الرياضية والتي انتهت بشراء النادي.

وأكدت التقارير دوره ونفوذه العالية داخل باريس سان جيرمان، لافتين إلى أنه يقف وراء إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للنادي.

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واتصل ساركوزي بأمير قطر معربًا عن حزنه من الوضع الذي وصل إليه النادي، مطالبّا بإنهاء عقد المدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي، وبدء المفاوضات مع ليوناردو للعودة مرة أخرى، وبالفعل تم تنفيذ أوامره.

واعتاد "ساركوزي" على الظهور باستمرار داخل ملعب "بارك دي برينس"، وسط تصريحات بأنه قد يصبح رئيسًا للنادي.

وانهالت الانتقادات حول وقوع نادي رياضي تحت ملكية دولة معينة واستخدامه كوسيلو سياسية ودبلوماسية، وهو ما يتنافى مع الروح الرياضية لكرة القدم.