كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة انتخابات تونس: ملزمون بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس، إن الهيئة ستكون ملزمة بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في وقت سابق اليوم الخميس.

وصرح رئيس الهيئة نبيل بافون إن "تغيير موعد الانتخابات سيكون بهدف الالتزام بتطبيق ما جاء في الدستور، واحترام الآجال التي يحددها لسد الشغور المؤقت في السلطة.

وسيتولى رئيس البرلمان محمد الناصر بحسب الفصل 84 من الدستور، منصب الرئاسة بشكل مؤقت في مدة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً، وتجري الانتخابات الرئاسية هذا العام يوم 17 نوفمبر المقبل، بينما التشريعية يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقال بافون إن "الهيئة ستعقد اجتماعها في وقت لاحق للنظر في إمكانية تغيير أجندة الانتخابات".