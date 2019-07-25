وزير الدفاع الأمريكي: إيران لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أن إيران لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وواشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات صحفية، الخميس، مستعدون لمواجهة أي تحدي في أي مكان بالعالم، خاصة أن داعش لا يزال يبحث عن مواطئ قدم جديدة في المنطقة.

وفي وقت سابق، كشف موقع إخباري إيراني، النقاب عن أن طهران قدمت مقترحا إلى باريس بغية خفض حدة التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة إقليميا.

وأورد موقع "ألف"، المقرب من البرلماني السابق أحمد توكلي، أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قدم مبادرة بديلة في هذا الصدد إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته (عراقجي) إلى فرنسا حاليا.