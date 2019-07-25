عقيلة صالح يقدم التعازي لرئيس مجلس النواب التونسي

وأكد صالح في تعزيته الموجهة لرئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أنه تلقى ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة السبسي معربا عن تعازي الشعب الليبي للشعب التونسي في هذا المصاب.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم, وفاة الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية تم نقله بموجبها ليلة أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.