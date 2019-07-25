كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إننا في الولايات لمتحدة طورنا طائراتنا بشكل غير مسبوق ونتمنى ألا نضطر لاستخدامها.

وأضاف في كلمة، بمناسبة تنصيب وزير دفاع جديد لأمريكا، أنه ما من عدو لديه القدرة على مواجهة إمكانياتنا العسكرية.

وأوضح أن مواقع داعش في سوريا والعراق تم تدميرها بالكامل بفضل قواتنا العسكرية وحلفائنا.

فيما قال نائب الرئيس الأمريكي إن الكونجرس سيصوت على ميزانية للجيش ستسمح بتطوير قواتنا.