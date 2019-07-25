كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نيويورك تايمز" تكشف الصداقة بين تميم ومدير هجمات مقدشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن صديق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المقرب رجل الأعمال خليفة كايد المهندي، والذي أنكر علاقته به بين لحظة وضحاها كان يرافقه في رحلة بحرية بإندونسيا قبل شهر فقط من تفجير مقدشيو.

كما أكدت وسائل إعلامية بإندونسيا أن رجل الأعمال "المهندي" المتورط في التفجيرات كان ضمن الوفد المرافق لأمير قطر، والذي كان في رحلة غامضة إلى خليخ ماوميري دون الكشف عن أسبابها .

Advertisements

وكان من ضمن الوفد المرافق: "سلطان غانم الحذيفي الكواري، وعبدالله محمد محمد الخليفي، وعبدالهادي عوجان الهاجري، وعبدالهادي خليل محمد الهاجري، و علي حمد الهاجري، وجارالله محمد النبط، وخليفة فهد كايد المهندي ، و 7 آخرين ..

واعترف رئيس هيئة السياحة السابق في نوسا تينجار الشرقية من عدم تمكنه من معرفة أهداف الزيارة .

وكانت تسريبات مسجلة بين المهندي والسفير القطري أكد فيها الأول أن أصدقاؤنا “في إشارة إلى نظام قطر وراء التفجير وأنه كان لتعزيز مصالح قطر .