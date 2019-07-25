“فيصل فلوغ” يتحدث عن مقارنته مع طه إيسو.. ويصرح: هذا مصدر تمويل رحلاتي – فيديو

كسب الشاب فيصل، المعروف بلقب قناته على يوتوب “فيصل فلوغ” شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاع بفضل مغامراته، ورحلاته أن يكسب عددا كبيرا من المتابعين، بشكل جعله من أبرز صناع المحتوى في المغرب.

وحل فيصل ضيفا على “اليوم24″، وتحدث لنا عن قصته مع بدايته في مجال صناعة المحتوى من مدينته أكادير، ثم بداية الفيديوهات، التي صورها في الهند، وحصدت مشاهدات قياسية، منها فيديو عن زيارته لمعبد الفئران، وفيديو زيارته مدينة الموت.

وفي تعليقه على مقارنة الجمهور له بالـ”يوتوبر”، المشهور طه إيسو، اعتبر فيصل أن محتوى فيدوهاتهما مختلفين، ولا يقدمان المضمون نفسه.

وشارك فيصل خلاصة ما استفاده من مغامراته، ورحلاته مع جمهور “اليوم24″، وتفاصيل أخرى في الفيديو التالي: