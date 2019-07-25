الرجاء يرفض انتقال بانون إلى ضمك السعودي

رفض فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم العرض، المقدم من طرف نادي ضمك السعودي، بشأن انتقال قائد الفريق الأخضر، بدر بانون، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن إدارة الفريق البيضاوي رفضت التفريط في المدافع الدولي، لصالح ضمك، الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وأضافت أن الفريق السعودي كان يرغب في التعاقد مع بانون بنظام الإعارة، غير أن عرضه قُوبل برفض قاطع من مسؤولي بطل كأس السوبر الإفريقي.

يذكر أن ضمك، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين في السعودية، عزز صفوفه بثنائي فريق الرجاء، الجناح زكرياء حدراف، الذي انتقل، رسميا، بعد آخر مباراة في البطولة الاحترافية للفريق الأخضر أمام الدفاع الجديدي، قبل أن يتعاقد مع محسن ياجور، نهاية الأسبوع الماضي.