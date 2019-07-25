فاجعة الحوز.. توقف أشغال الحفر بعد انهيار جديد لجزء من الجبل

قالت مصادر من إقليم الحوز، وبالضبط بجماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب لـ”اليوم24″ إن أشغال الحفر، التي تُباشرها مصالح الوقاية المدنية توقفت مباشرة بعد انهيار جزء من الجبل، ومن المرتقب أن تمضي عملية الحفر بحذر بالغ، بعدما بدا جزء من الجبل يتساقط.

وأفادت مصادر من عين المكان أن عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، حل، صباح اليوم الخميس، في المنطقة لمعاينة عملية الإنقاذ، التي تجري، بعدما احتجزت كميات هائلة من الأتربة مجموعة من الأشخاص.

وذكر المصدر ذاته أن عملية الحفر توقفت بحلول الساعة الثانية ظهرًا، وأعيد استئنافها قبل لحظات تحت إشراف عامل الإقليم، وعدد من رجال السلطة، الذين حلوا في المنطقة، وقالت السلطات المحلية لإقليم الحوز إن التساقطات الرعدية الغزيرة، التي عرفها الإقليم، مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب، والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة، والأوحال بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى دوار توك الخير.

وأكدت وزارة الصحة أن عمليات البحث عن المفقودين في الحادث لاتزال مستمرة، بعد مرور 21 ساعة من وقوعه، إذ أكدت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ”اليوم24″ أن المعطيات، التي نشرت حول أعداد الضحايا، الذين سقطوا في الحادث غير مؤكدة، نافية الوصول إلى أي منهم، أو انتشال أي جثة إلى حدود الساعة.