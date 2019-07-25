صيف 2019.. تصنيف عالمي يضع مراكش من بين أحسن المدن السياحية

تصدرت مدينة مراكش المدن العربية في تصنيف جديد لأفضل المدن السياحية لهذا الموسم.

ونشر الموقع السياحي “تريب أدفايزور” قائمة أفضل المدن السياحية لعام 2019، إذ حصلت لندن على المرتبة الأولى في التصنيف، لتكون أفضل مدينة سياحية حول العالم هذه السنة، تليها باريس ثم روما الإيطالية.

وتراجعت مدينة نيويورك من المركز العاشر إلى الـ13، فيما مضرت السياحة العربية بتصنيف مراكش وإمارة دبي وتصنيفهما في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

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وتشتهر مدينة لندن بمتاحفها وناطحات سحابها وجسورها وقصورها منها قصر باكنغهام، والذي تقدر زيارته بـ24 جنيه استرليني، ومن المميز أيضا أنك تقدر أن تخطو على خط غرينتش ذي الدرجة صفر، من حيث يبدأ حساب التوقيت العالمي.

وفي المرتبة الخامسة جزيرة بالي الإندونيسية وتتميز بغابة القرود المقدسة وجبل ماونت باتور البركاني الذي يصعده الكثيرون لمشاهدة شروق الشمس، واحتلت المركز السادس مدينة فوكيت في تايلاند ويتشابه طبيعتها مع طبيعة بالي.

أما مدينة برشلونة الإسبانية فاحتلت المركز السابع وتشتهر بكاتدرائية برشلونة ومتحف بيكاسو، وتلتها اسطنبول التركية التي تتميز بمتحف آيا صوفيا وقصر الباب العالي وجسر البوسفور.