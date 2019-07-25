استطلاعات: اليسار يخوض لعبة تبديل المقاعد و"اليمين" يشكل الغالبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، نشرت مساء اليوم، الخميس، أنه على الرغم من الحراك في معسكر الوسط يسار، والتحالفات التي تم الإعلان عن تشكيلها لخوض انتخابات الكنيست الـ22 المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، تبقى الأفضلية لمعسكر اليمين بقيادة الليكود الذي يحافظ على تقدمه في جميع الاستطلاعات، في حين يبقى ليبرمان، الذي حافظ على التقدم الذي أظهرته الاستطلاعات الأخيرة، مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة. تفاصيل أوفى لاحقًا...

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