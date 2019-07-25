عبّاس يُعلن الحداد ثلاثًا على السبسي: "كان صديق فلسطين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمة ألقاها خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، مساء اليوم الخميس، الحداد الوطني لـ3 أيام، مع تنكيس العلم الفلسطيني، إثر وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال عباس إنه سيشارك في مراسم وداع السبسي، مضيفا: "تونس لها في قلوبنا منزلة شديدة الخصوصية، فمنها بدأنا رحلة العودة إلى فلسطين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكر عبّاس أن "الأمة العربية والإسلامية، فقدت، مثل فلسطين وتونس والإنسانية جمعاء، اليوم، زعيما ومناضلا وأخا وصديقا هو الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وخليفة الزعيم الكبير العظيم الحبيب بورقيبة، رائد الواقعية السياسية في تاريخنا المعاصر، وصاحب الفضل باستضافة تونس للفلسطينيين على أرضها".

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وأضاف:"أمام هذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص العزاء للشعب التونسي الشقيق ولأسرة الفقيد الكبير وللأمتين العربية والإسلامية، بوفاة الصديق الرئيس السبسي، رحم الله الفقيد العزيز وتغمده بواسع مغفرته وأدخله فسيح جناته".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.

وقبل قليل، أدى رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور.