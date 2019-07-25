السّودان: اعتقال رئيس الاتحاد العام للصحافيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، اليوم الخميس، أن رئيسه، الصادق الرزيقي، مُعتَقل بعد أن تمّ توقيفه أمس الأربعاء، تزامنا مع إعلان الجيش توقيف رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقيادات في الحركة الإسلامية؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقلابية قالت السلطات إنها أحبطتها في 11 تموز/ يوليو الجاري، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ودعا الاتحاد العام للصحافيين، المجلس العسكري الحاكم، لإطلاق سراح الرزيقي فورا، أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حال ثبتت إدانته، موضحا في بيان صدر اليوم عقِب اجتماع طارئ: "فقدنا الاتصال برئيس الاتحاد منذ عصر الأربعاء ثم اتضح لنا لاحقا إنه معتقل ولم تتوفر لنا معلومات عن سبب ذلك".

وطالب الاتحاد "المجلس العسكري الانتقالي بإطلاق سراح رئيس الاتحاد فورا وتوضيح سبب اعتقاله أو تقديمه لمحاكمة فورية عادلة في حال ثبوت ما يستدعي اعتقاله ومحاكمته".

ونقلت "فرانس برس"، عن رئيس قسم الأخبار بالصحيفة، عوض جاد السيد، قوله إنّ الرزيقي "اعتقلته جهات أمنية مساء الأربعاء خارج مباني الصحيفة ولا نعلم الجهة التي اعتقلته أو أسباب اعتقاله".

Advertisements

بدورها، نفت الحركة الإسلامية في بيان "أي مشاركة أو نية لها لعمل"مماثل وذلك تعقيبا على بيان الجيش، وندّدت باتهام المجلس العسكري لبعض قادتها بالمشاركة في محاولة الانقلاب "الأمر الذي لا يتفق ورؤية الحركة لأهمية الاستقرار والوفاق في هذه المرحلة".

ويرأس الرزيقي، تحرير صحيفة "الصيحة"، وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير المسجون حاليا.

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، السودان في المركز 175 من أصل 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة العالمية في العام 2019.