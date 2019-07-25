الامارات تستضيف مباريات سوريا في تصفيات المونديال

وقال رئيس الاتحاد السوري، محمد فادي الدباس إن "اعتماد الإمارات أرضًا للعب مباريات المنتخب، جاء بعد ترحيب وموافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأضاف الدباس، بحسب صفحة الاتحاد السوري، عبر “فيس بوك”، أنه "سيتم اختيار الملاعب التي سيخوض فيها منتخبنا مبارياته لاحقًا".



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ويأتي ذلك بسبب العقوبات الرياضية المفروضة على الاتحاد السوري لكرة القدم التي تمنعه من خوض أي مباراة على أرضه.

ويخوض المنتخب السوري التصفيات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الصين، والفلبين، ومالديف، وجوام، التي توصف بالمجموعة السهلة.

وتقام التصفيات خلال الفترة بين 5 من أيلول المقبل و9 من حزيران 2020، وتلعب المباريات ذهابًا وإيابًا.