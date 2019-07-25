الامارات تستضيف مباريات سوريا في تصفيات المونديال

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2019-07-25 | 19:05
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وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة، على لعب المنتخب السوري لكرة القدم مبارياته في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا على أرضها.
وأضاف الدباس، بحسب صفحة الاتحاد السوري، عبر “فيس بوك”، أنه "سيتم اختيار الملاعب التي سيخوض فيها منتخبنا مبارياته لاحقًا".
ويأتي ذلك بسبب العقوبات الرياضية المفروضة على الاتحاد السوري لكرة القدم التي تمنعه من خوض أي مباراة على أرضه.
ويخوض المنتخب السوري التصفيات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الصين، والفلبين، ومالديف، وجوام، التي توصف بالمجموعة السهلة.
وتقام التصفيات خلال الفترة بين 5 من أيلول المقبل و9 من حزيران 2020، وتلعب المباريات ذهابًا وإيابًا.
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