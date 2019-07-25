مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة، مساء اليوم، باتجاه مدني ضمن منطقة الدوانم ما اسفر عن مقتله في الحال".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.