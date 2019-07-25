2019-07-25 | 19:00
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ابدى وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، رغبة العراق في تنمية العلاقات بمجالات الرياضة والشباب مع ايران، مبيناً ان الايام القادمة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم رياضية بين محافظات البلدين.
واوضح بالقول، "سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المحافظات في كل من ايران والعراق ونسعى ان تكون تنفيذية وليس حبرا على ورق ".
واكد رياض على ان "التعاون في المجالات الرياضية هو استمرارا للتعاون بين البلدين في جميع المجالات الاخرى ".
من جانبة، رحب محافظ اصفهان عباس رضائي بـ"زيارة الوزير العراقي والوفد المرافق الى اصفهان معتبرا الزيارة تساهم في تمتين العلاقات الودية والاخوية بين البلدين".
واضاف رضائي ان "العراق بامكانه التوقيع على مذكرات التفاهم مع ايران واصفهان الاستفادة من جميع الامكانيات التي تمتلكها".
وبين أن "التوقيع على مذكرات في المجالات الثقافية والفنية والرياضية لايقل اهمية عن المذكرات الاقتصادية والصناعية مشددا على ضرورة تنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر خلال الايام المقبلة.. العراق وإيران يوقعان مذكرات رياضية بين محافظات البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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