خلال الايام المقبلة.. العراق وإيران يوقعان مذكرات رياضية بين محافظات البلدين

وقال رياض خلال لقائه محافظ اصفهان عباس رضائي، إن "الهدف من زيارة اصفهان هو لقاء المسؤولين فيها والتباحث معهم وزيارة الاماكن التاريخية المشهورة عالمياً"، بحسب وكالة (إيرنا) الايرانية.

واوضح بالقول، "سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المحافظات في كل من ايران والعراق ونسعى ان تكون تنفيذية وليس حبرا على ورق ".



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واكد رياض على ان "التعاون في المجالات الرياضية هو استمرارا للتعاون بين البلدين في جميع المجالات الاخرى ".

من جانبة، رحب محافظ اصفهان عباس رضائي بـ"زيارة الوزير العراقي والوفد المرافق الى اصفهان معتبرا الزيارة تساهم في تمتين العلاقات الودية والاخوية بين البلدين".

واضاف رضائي ان "العراق بامكانه التوقيع على مذكرات التفاهم مع ايران واصفهان الاستفادة من جميع الامكانيات التي تمتلكها".

وبين أن "التوقيع على مذكرات في المجالات الثقافية والفنية والرياضية لايقل اهمية عن المذكرات الاقتصادية والصناعية مشددا على ضرورة تنفيذها".

