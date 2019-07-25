الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافة 'والي الأنبار' في صحراء المحافظة

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تدمير مضافة "والي الأنبار" في صحراء المحافظة.

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الانبار فوج الفرات الأول، وفوج الرد السريع السرية الثالثة وقوة من جهاز المخابرات الوطني نفذت، اليوم، عملية أمنية في صحراء غرب الأنبار شملت مناطق (العفايف -الكعره - وادي الحلكوم)".

وأضاف أن "العملية اسفرت عن تدمير وحرق عدة مضافات ومن ضمنها مضافة والي الانبار بتنظيم "داعش" الإرهابي".