القوة الجوية يستعين بالحرس القديم لقيادة الصقور في الموسم المقبل

وتعثرت مفاوضات تجديد عقد اوديشو مع ادارة الصقور، بسبب المطالب المالية للمدرب، حيث وصل الفرق بين العرض والطلب الى 100 مليون دينار، بعدما عرض الصقور 200 مليون للمدرب، في حين طالب الاخير، مبلغاً قدره 300 مليون دينار.وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "إدارة القوة الجوية، سمت المدرب علي هادي، مدرباً لفريق كرة الصقور، بالاضافة الى كادره المساعد الذي يتألف من شقيقه حمزة هادي ومدرب حراس المرمى جليل زيدان".

وسبق لهادي وان درب الصقور في موسم 2016، فيما تولى شقيقه حمزة هادي تدريب فريق الرديف في النادي.