انجاز عراقي جديد في بطولة العالم للمواي تاي

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2019-07-25 | 18:24
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نجح اللاعب العراقي مصطفى التكريتي، في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للمواي تاي والمقامة منافساتها في العاصمة التايلندية بانكوك.
وحقق التكريتي، فوزا مهما على نظيره الأماراتي محمد الحميدي ليتأهل الى نصف النهائي بوزن (81) كغم.
يذكر أن العراق سبق ان وصل هذا الدوري في هذه البطولة بوزن (54) كغم، حين تمكن اللاعب علي الكناني من اقصاء منافسه الجنوب افريقي، لكنه اصطدم بخصم اسرائيلي، ليقرر الانسحاب من البطولة.
ويشارك العراق بستة لاعبين في البطولة التي تشهد مشاركة 102 دولة، إذ تقام منافسات البطولة للفترة من 20 ولغاية 30 تموز الحالي.
يذكر أن العراق سبق ان وصل هذا الدوري في هذه البطولة بوزن (54) كغم، حين تمكن اللاعب علي الكناني من اقصاء منافسه الجنوب افريقي، لكنه اصطدم بخصم اسرائيلي، ليقرر الانسحاب من البطولة.
ويشارك العراق بستة لاعبين في البطولة التي تشهد مشاركة 102 دولة، إذ تقام منافسات البطولة للفترة من 20 ولغاية 30 تموز الحالي.
المحرر: محمد خليل
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