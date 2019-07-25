انجاز عراقي جديد في بطولة العالم للمواي تاي

وحقق التكريتي، فوزا مهما على نظيره الأماراتي محمد الحميدي ليتأهل الى نصف النهائي بوزن (81) كغم.

يذكر أن العراق سبق ان وصل هذا الدوري في هذه البطولة بوزن (54) كغم، حين تمكن اللاعب علي الكناني من اقصاء منافسه الجنوب افريقي، لكنه اصطدم بخصم اسرائيلي، ليقرر الانسحاب من البطولة.



ويشارك العراق بستة لاعبين في البطولة التي تشهد مشاركة 102 دولة، إذ تقام منافسات البطولة للفترة من 20 ولغاية 30 تموز الحالي.