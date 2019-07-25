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انجاز عراقي جديد في بطولة العالم للمواي تاي

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2019-07-25 | 18:24

انجاز عراقي جديد في بطولة العالم للمواي تاي

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نجح اللاعب العراقي مصطفى التكريتي، في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للمواي تاي والمقامة منافساتها في العاصمة التايلندية بانكوك.
وحقق التكريتي، فوزا مهما على نظيره الأماراتي محمد الحميدي ليتأهل الى نصف النهائي بوزن (81) كغم.

يذكر أن العراق سبق ان وصل هذا الدوري في هذه البطولة بوزن (54) كغم، حين تمكن اللاعب علي الكناني من اقصاء منافسه الجنوب افريقي، لكنه اصطدم بخصم اسرائيلي، ليقرر الانسحاب من البطولة.


ويشارك العراق بستة لاعبين في البطولة التي تشهد مشاركة 102 دولة، إذ تقام منافسات البطولة للفترة من 20 ولغاية 30 تموز الحالي.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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