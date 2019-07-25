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كرة القدم تحت رقابة الاتحاد الاوروبي بسبب غسيل الاموال

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2019-07-25 | 18:11

كرة القدم تحت رقابة الاتحاد الاوروبي بسبب غسيل الاموال

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أضاف الاتحاد الأوروبي، كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن "انعدام الشفافية في كرة القدم، خلقت أرضا خصبة لاستخدام الموارد غير القانونية".

وأضافت: "يتم استثمار مبالغ مالية مشكوك فيها بدون عائد أو ربح مالي واضح يمكن تفسيره في هذه ".


ووضعت بروكسل كرة القدم، في قائمة تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، حسب ما أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز".

ويأتي القرار في أعقاب فضيحة في بلجيكا العام الماضي، عندما بدأ المدعون الفيدراليون تحقيقا في مزاعم دفع رسوم غير مشروعة للاعبين والحكام.

وتشمل الإضافات الجديدة الأخرى على القائمة المناطق التي يمكن فيها استيراد البضائع وإعادة تصديرها دون الحاجة إلى دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، بالإضافة لعمليات إصدار تأشيرات السفر غير القانونية، وأجهزة الصراف الآلي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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