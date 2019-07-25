كرة القدم تحت رقابة الاتحاد الاوروبي بسبب غسيل الاموال

2019-07-25 | 18:11
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وأضافت: "يتم استثمار مبالغ مالية مشكوك فيها بدون عائد أو ربح مالي واضح يمكن تفسيره في هذه الرياضة".
ووضعت بروكسل كرة القدم، في قائمة تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، حسب ما أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز".
ويأتي القرار في أعقاب فضيحة في بلجيكا العام الماضي، عندما بدأ المدعون الفيدراليون تحقيقا في مزاعم دفع رسوم غير مشروعة للاعبين والحكام.
وتشمل الإضافات الجديدة الأخرى على القائمة المناطق التي يمكن فيها استيراد البضائع وإعادة تصديرها دون الحاجة إلى دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، بالإضافة لعمليات إصدار تأشيرات السفر غير القانونية، وأجهزة الصراف الآلي.
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