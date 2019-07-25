العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بينهما

وقع كل من العراق وايران، اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بهدف ازالة الموانع بهذا الشأن بين البلدين.
واضاف بهزاد أنه "بحسب الاتفاقية فأن ايجاد مدن صناعية مشتركة لانتاج مشترك وانشاء مكاتب لصندوق ضمان الصادرات وتسهيل حصول التجار على تاشيرات واقامة ورشات صناعية وتجارية تعليمية وزيادة عدد المعارض الايرانية الخاصة في العراق والتعرفات الجمركية تم الاتفاق علیها بین البلدين".
وقال ایضا انه "تم تشکیل لجنة تجاریة مشترکة بین البلدین لوضع الخطط الاستراتیجیة لتنمیة العلاقات الاقتصادیة وعقد الاجتماع الاول لها في بغداد برئاسة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية محمد رضا مودودي ومديرعام العلاقات الخارجية في وزارة التجارة العراقية عادل خضير عباس".
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