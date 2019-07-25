النيابة السودانية تعلن نتائج التحقيق حول فض الاعتصام السبت

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مرتضى كوكوالخميس 2019/7/25 07:56 م بتوقيت أبوظبي
احتجاجات سابقة بمحيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني
قالت النيابة العامة في السودان، الخميس، إنها ستعلن نتائج لجنة التحقيق حول أحداث فض الاعتصام بمقر قيادة الجيش، السبت المقبل.
وقدمت النيابة دعوة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي ستعقده بمقرها، بعد غدٍ السبت، لإعلان نتائج تحقيقها.
والأحد 21 يوليو/تموز الماضي، تسلم النائب العام السوداني، عبدالله أحمد عبدالله، تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو/حزيران الماضي.
حينها، قال النائب العام المكلف: "إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.
وأكد أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.
وشهدت الخرطوم اعتصام آلاف المحتجين أمام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع، وسط العاصمة.
أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى إصداره قرارا بشأن فض اعتصام أمام مقر للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة داعيا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد السودان مظاهرات متواصلة ضد الحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لعزل الرئيس عمر البشير من منصبه.
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