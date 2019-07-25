محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى محمد الناصر رئيس البرلمان للتونسي، مساء الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وسيتولى محمد الناصر حسب الفصل 84 من الدستور التونسي منصب الرئاسة بشكل مؤقت، في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".
والرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة التونسية إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة السبسي.
وتجري الانتخابات الرئاسية التونسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما التشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
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