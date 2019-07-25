دبلوماسي روماني مديرا مؤقتا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اختارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، الدبلوماسي الروماني كورنل فيروتا ليكون مديراً عاماً مؤقتاً إلى حين تعيين خلف ليوكيا أمانو الذي توفي الأسبوع الماضي.

واختير فيروتا الذي كان معاوناً قريباً من أمانو بهدف "ضمان سير أعمال الوكالة بانتظام وسلاسة"، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين الذي يضم ممثلين لـ 35 دولة.

وظل يوكيا أمانو مديراً لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمدة 10 سنوات، وتوفي في 18 يوليو/تموز عن 72 عاماً.

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وجاءت وفاة أمانو في وقت تنشط فيه الوكالة بشكل خاص في مراقبة مدى وفاء إيران بالتزاماتها المدرجة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان فيروتا (43 عاماً) يشغل منصب مدير مكتب الأمانة العامة لشؤون التنسيق، وتولى خلال السنوات العشر الماضية مهمات عدة ضمن الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وهو مرشح لخلافة أمانو بشكل دائم في أعقاب المرحلة الانتقالية. ويعدّ أيضاً سفير الأرجنتين لدى الوكالة رافاييل غروسي أحد المرشحين للمنصب.

وفي ظروف عادية، تستغرق عملية اختيار مدير عام الوكالة الدولية نحو سنة، لكن يمكن تسريعها حالياً حتى يمكن للمدير العام المقبل بدء ولايته في يناير/كانون الثاني 2020.

وفي السياق ذاته، طلبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، من نظيراتها "عدم استبعاد" خيار تعيين مدير عام جديد قبل نهاية المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب بين 16 و20 سبتمبر/أيلول.

